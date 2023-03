Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Mi pare evidente che stiamo assistendo da diversi mesi ad una pressione migratoria che ha pochi precedenti attraverso il Mediterraneo centrale, verso l’Europa e dunque l’Italia. Le cause sono molteplici, le conosciamo: instabilità politica, crisi economiche che sono aggravate dal conflitto internazionale, e non da ultimo – lo continuo a denunciare – interessi di potenti organizzazioni criminali e trafficanti che spesso sono dotati di proiezioni transazionali”. Così la premier Giorgia Meloni rispondendo in occasione del question time alla Camera alla interrogazione di Nm riguardo alle iniziative, anche a livello europeo, volte a contrastare l’attività criminale dedita al traffico di migranti e ad avviare un processo di immigrazione regolare ed ordinata.

