Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Il Governo rivendica con orgoglio le scelte fatte finora, sempre in difesa dell’interesse italiano. Domani in Consiglio dei Ministri importanti novità a sostegno di cittadini, famiglie e imprese: una rivoluzione fiscale che garantisca meno tasse, più crescita, equità e che getti le basi per un nuovo rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti. Avanti a testa alta”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

