Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Ovviamente anche il tema della riforma fiscale è una delle priorità alle quali il governo lavora. Noi siamo convinti che la riforma fiscale costituisca un fattore fondamentale per il rilancio della nostra economia, per incoraggiare gli investimenti e l’impresa e per assicurare maggiore ricchezza e benessere ai lavoratori”. Così la premier Giorgia Meloni rispondendo in occasione del question time alla Camera alla interrogazione di FI riguardo agli intendimenti del Governo in materia fiscale, al fine di una riduzione strutturale della tassazione a carico di imprese e contribuenti.

