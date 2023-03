Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Un asse portante della delega fiscale sarà la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche con progressiva riduzione del numero di aliquote Irpef e l’obiettivo di un minore carico fiscale per tutti i contribuenti, con particolare attenzione ai redditi medio bassi e tenendo conto della composizione del nucleo familiare”. Così la premier Giorgia Meloni rispondendo in occasione del question time alla Camera alla interrogazione di FI riguardo agli intendimenti del Governo in materia fiscale, al fine di una riduzione strutturale della tassazione a carico di imprese e contribuenti.

