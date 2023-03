Rimini, 15 mar. (LaPresse) – “Voglio essere esplicito: sono pronto a ricandidarmi e se ritenete di rieleggermi per il prossimo mandato, lo dico fin d’ora il mio impegno sarà quello di realizzare, senza altri rinvii, tutti i cambiamenti che insieme abbiamo deciso nell’Assemblea organizzativa. Le delegate e i delegati, le iscritte e gli iscritti che abbiamo consultato hanno detto che il cambiamento è necessario e che tante lavoratrici e tanti lavoratori che stanno fuori dalla nostra comunità a volte non ci trovano, o non ci capiscono, o non si riconoscono nei nostri linguaggi”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale Cgil, a Rimini nella relazione al XIX Congresso nazionale.

