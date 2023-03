Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Se le scuse e le ritrattazioni che Donzelli ha fatto di fronte al Giurì, Donzelli le avesse fatte in aula la questione si sarebbe chiusa”. Così il deputato Pd Andrea Orlando commenta in Transatlantico la decisione presa dal Giurì d’onore della Camera sul caso Donzelli. “Il non addossarci una vicinanza a Cospito e il fatto che Donzelli non ritiene legata alla nostra visita, ma come frutto di un effetto collaterale, la preoccupazione legata al superamento del 41 bis se rese di fronte all’aula avrebbero chiuso questa vicenda”, ha aggiunto.

