Roma, 15 mar. (LaPresse) – “L’Italia condivide gli obiettivi della transizione verde e digitale. Però questo presuppone un percorso che va fatto con gradualità e con realismo. Intendiamo percorrere la strada della neutralità tecnologica” e in Europa “abbiamo spiegato che è possibile conseguire la transizione verde impiegando altre tecnologie rispetto all’elettrico, come i carburanti sintetici, senza un appiattimento acritico su strategie che premiano interessi di altre nazioni e puniscono gli interessi dei nostri lavoratori. Il nostro obiettivo è consegnare a chi verrà dopo di noi una terra più pulita di quella che abbiamo oggi ma senza devastare il nostro sistema produttivo e creare altri disoccupati. Questo non siamo disposti a farlo”. Così la premier Giorgia Meloni rispondendo in occasione del question time alla Camera alla interrogazione di Fdi riguardo alle iniziative a favore della filiera dell’automotive nell’ambito del processo di transizione ecologica, al fine di garantire la produzione nazionale e la tutela dei livelli occupazionali.

