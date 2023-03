Bruxelles, 14 mar. (LaPresse) – “Sono stato attaccato, perché Berlusconi ha fatto una dichiarazione folle. Sono stato attaccato a livello europeo da tutti voi su questo e sono contento di ciò perché ho dovuto chiarire. E ho annullato un incontro molto importante del Ppe in Italia per una dichiarazione folle di Berlusconi che non è nemmeno al governo, che non ha alcun tipo di responsabilità di governo. Ma ho dovuto chiarire le cose nella mia squadra. Faccio il mio lavoro”. Lo ha detto il presidente del gruppo Ppe, Manfred Weber, in conferenza stampa a margine della plenaria del Parlamento europeo.

