Washington (Usa), 14 mar. (LaPresse) – Se la Russia intende “impedire” agli Stati Uniti di volare sul Mar Nero, “questo on accadrà” e “continueremo a volare”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti.

