Washington (Usa), 14 mar. (LaPresse) – Il dipartimento di Stato intende contattare le autorità russe per esprimere la “preoccupazione” degli Stati Uniti per l’incidente avvenuto tra un jet russo e un drone Usa sul Mar Nero. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby.

