Roma, 14 mar. (LaPresse) – Entrerete in segreteria? “Dipende molto da quello che vorrà fare Elly, la nostra segretaria. Il messaggio di unità di domenica è stato molto bello, con la scelta di Bonaccini presidente. Io credo che Elly sappia che il Pd non si guida con il 53% e che le servirà una mano. Se vorrà noi secondo me dovremo dargliela. Molto dipenderà dalla sua impostazione, aspettiamo le sue indicazioni e ci muoveremo da lì”. Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che alle primarie Pd ha sostenuto Stefano Bonaccini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata