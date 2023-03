Roma, 14 mar. (LaPresse) – “I problemi comuni sono affrontabili in maniera efficace con un buon modulo di collaborazione. Questo vale anche per il tema dei migranti. Noi cerchiamo collaborazione con i paesi di origine e transito, ma si tratta di un fenomeno di dimensione epocale e crescente, non è affrontabile a livello bilaterale. Serve una congiunta, lucida e ben organizzata azione europea”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver incontrato alla State House di Nairobi il Presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto.

