Torino, 13 mar. (LaPresse) – “Chiederò al Congresso e alle Autorità di regolamentazione bancaria di rafforzare le regole per le banche per ridurre il rischio che collassi di questo genere possano ripetersi e per proteggere i posti di lavoro e le piccole realtà imprenditoriali negli Usa”. Lo afferma il presidente Usa, Joe Biden, in un discorso dopo il crollo di Silicon Valley Bank.

