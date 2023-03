Milano, 13 mar. (LaPresse) – Il Cremlino non esclude che il presidente russo, Vladimir Putin, possa recarsi in India per il summit del G20 in programma a Nuova Delhi per il 9 e 10 settembre. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Non può essere escluso. La Russia continua a partecipare a pieno titolo al formato del G20 e intende continuare a farlo. Ma non è stata ancora presa alcuna decisione”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda sulla partecipazione di Putin al summit.

