Milano, 13 mar. (LaPresse) – Il premio Oscar per la miglior regia è stato assegnato ai ‘Daniels’, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, per il film ‘Everything Everywhere All at Once’. “C’è grandezza in ognuno di noi – hanno detto ritirando il premio – e si deve lasciare uscire”.

