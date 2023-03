Milano, 13 mar. (LaPresse) – Il premio Oscar per la miglior colonna sonora è stato assegnato a Volker Bertelmann per il film ‘Niente di nuovo sul fronte occidentale’. Battuto John Williams, candidato per la 53esima volta, con le musiche di ‘The Fabelmans’. Meglio di lui, nella storia dell’Academy, ha fatto solo Walt Disney, con 59 nomination.

