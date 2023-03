Milano, 13 mar. (LaPresse) – Il premio Oscar come miglior attore protagonista è stato assegnato a Brendan Fraser per la sua interpretazione in ‘The Whale’. L’attore si è commosso salendo sul palco per ritirare la statuetta. “Ringrazio l’Academy per aver creduto in questo film coraggioso, e Darren Aronofsky per avermi dato la possibilità di salvarmi con ‘The Whale’. È un onore essere qui con voi”. “Ho cominciato 30 anni fa a lavorare nel cinema e le cose non sono state sempre facili per me”, ha ricordato Fraser, sottolineando che “come le balene, risalire non è facile, tornare in superficie non è facile e ringrazio tutti quelli che me lo hanno permesso”.

