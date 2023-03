Milano, 13 mar. (LaPresse) – “Il deputato di Avs e co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, dovrebbe imparare a commentare le dichiarazioni altrui dopo averle lette bene e dopo aver capito i concetti espressi. Invece, probabilmente per la fretta di parlare, talvolta evita di comprendere il senso della parole. Non sarei mai così superficiale da pensare che il fenomeno dell’immigrazione di massa dall’Africa verso tutti gli Stati Ue del Mediterraneo, Italia in prima fila, possa dipendere solo da una strategia di guerra ibrida. Ho invece detto e continuo a ritenere che, al problema migratorio, che ha cause antiche e complesse e che provoca anche terribili tragedie, amplificate proprio da chi come Bonelli ha sempre pensato che la magica soluzione sia esclusivamente l’apertura delle frontiere a tutti, si è aggiunta una ulteriore spinta. Spinta che fa parte di una strategia di guerra ibrida portata avanti anche da soggetti come la divisione Wagner, soggetti esterni agli Stati o influenzati da alcuni Paesi per i loro evidenti, ma pericolosi e nocivi per la Ue e per la Nato, interessi geopolitici”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto replica in una nota all’esponente di Avs, Angelo Bonelli.

