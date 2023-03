Milano, 13 mar. (LaPresse) – È morto a 16 anni per le conseguenze dell’incidente stradale nel quale è stato coinvolto, a Biassono, in provincia di Monza Brianza, nel pomeriggio di ieri. Secondo una prima ricostruzione, come confermato a LaPresse da fonti investigative, il 16enne stava partecipando a una gara clandestina di moto. L’altro centauro, 19 anni, è stato ricoverato nell’ospedale San Gerardo di Monza. Il 16enne è deceduto nell’ospedale Niguarda per le conseguenze delle ferite riportate.

