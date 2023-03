Milano, 13 mar. (LaPresse) – Mosca è favorevole all’estensione dell’accordo con Kiev sull’esportazione di grano attraverso il Mar Nero, ma solo per 60 giorni. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Vershinin, come riporta Ria Novosti. Vershinin ha guidato la rappresentanza russa nei colloqui con le Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera.

