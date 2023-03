Roma, 13 mar. (LaPresse) – “La prima parola che mi viene è che sembra ieri”. Così Papa Francesco si racconta a ‘Popecast’, il podcast realizzato dai media vaticani nel decennale del pontificato. “Il tempo è ‘pressuroso’… pressante… Va di fretta. E quando tu vuoi cogliere l’oggi, è già ieri. E se tu vuoi cogliere il domani ancora non c’è. E tu sei sempre in questa tensione di un oggi che è ieri e che non è domani. Vivere così è una novità. Questi dieci anni sono stati così. Una tensione, vivere in tensione”.

