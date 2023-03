Roma, 11 mar. (LaPresse) – Il Tar della Campania dà ragione ai tifosi tedeschi dell’Eintracht Frankfurt che si erano visti negare la trasferta per il ritorno di Champions, mercoledì prossimo allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Nell’accogliere il ricorso della società tedesca il presidente della quinta sezione Maria Abbruzzese ha sospeso il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello Stadio.

