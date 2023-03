Milano, 10 mar. (LaPresse) – La polizia israeliana ha corretto il bilancio della sparatoria avvenuta in una strada del centro di Tel Aviv. E’ stata smentita la notizia data in precedenza, che aveva riferito di un morto. “Le tre vittime dell’attacco sono ancora vive”, ha detto il portavoce della polizia Dean Elsdunne. L’ospedale di Ichilov, dove i tre feriti sono ricoverati, ha successivamente indicato che le loro condizioni, inizialmente descritte come critiche, sembrano in miglioramento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata