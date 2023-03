Milano, 10 mar. (LaPresse) – Alfredo Cospito non sarà visitato dalla dottoressa Barbara Cigardi, come richiesto dalla difesa dell’anarchico, presso l’ospedale San Paolo di Milano dove si trova a causa delle condizioni di salute per lo sciopero della fame che va avanti dal 20 ottobre scorso. Il direttore del carcere di Opera – dove è detenuto Cospito in regime di 41 bis – ha rigettato la richiesta del legale, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, spiegando che l’anarchico “è già sottoposto a visite mediche da parte di sanitario di fiducia”, il dottor Andrea Crosignani, “e quindi il suo diritto è già stato soddisfatto”.

