Cutro, 9 mar. (LaPresse) – “L’azione del governo per contrastare l’immigrazione illegale e combattere i trafficanti di esseri umani si svolge con l’attività normativa ma anche con una intensa attività politica. Stiamo cercando di contrastare con grande fermezza l’immigrazione illegale dai Paesi dai quali parte, che possono aiutarci per risolvere questi problemi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, durante la conferenza stampa post Cdm a Cutro, aggiungendo tuttavia che si tratta di “sforzi non sufficienti se non sostenuti da Unione Europea e Nazioni Unite”.

