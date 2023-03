Milano, 9 mar. (LaPresse) – Le autorità israeliane hanno identificato nel 23enne Mutaz Salah al-Khawaja, un palestinese della città di Ni’lin, in Cisgiordania, il responsabile dell’attacco che nel centro di Tel Aviv ha ferito tre persone. Una di queste si trova in condizioni gravi. L’assalitore, ucciso poi dalla polizia, è stato incarcerato due volte in Israele. Hamas, riportano i media israeliani, ha confermato che al-Khawaja era un membro della sua ala militare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata