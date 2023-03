Milano, 7 mar. (LaPresse) – Cardinali e funzionari di vigilanza nominati per 5 anni confermabili solo per un secondo mandato, definizione chiara e separata delle aree dedicate alla gestione strategica rispetto a quelle operative, lotta ai conflitti d’interesse e revisore legale dei bilanci esterno nominato per tre anni, rinnovabili una sola volta. È quanto emerge dal chirografo di Papa Francesco pubblicato oggi assieme alla nuova riforma dello Statuto dello Ior, dopo che nel 2019 erano state aperte le porte a laici e approvate alcune modifiche temporanee e sperimentali all’architettura dell’Istituto per le Opere di Religione fondato nel 1942 da Pio XII, riformato nel 1990 da Giovanni Paolo II.

