Roma, 6 mar. (LaPresse) – Un uomo avrebbe sparato con una pistola alla moglie, uccidendola e poi si sarebbe suicidato assumendo alcuni farmaci. I cadaveri dei due anziani, ultraottantenni, sono stati trovati in un appartamento di via del Ghirlandaio a Trieste. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo essere stati chiamati dai vicini di casa perché allertati da un cartello lasciato fuori dalla porta della casa, nel quale l’uomo scusandosi, avrebbe scritto di chiamare le forze dell’ordine, dando indicazioni su dove si potessero trovare le chiavi per accedere all’appartamento.

