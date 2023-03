Milano, 5 mar. (LaPresse) – “Siano fermati i trafficanti di esseri umani, non siano continuino a disporre della vita di persone innocenti. I viaggi della speranza non siano più viaggi della morte”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, in merito al naufragio sulla spiaggia di Cutro, nel Crotonese, che ha provocato 71 vittime accertate, mentre si cercano ancora altri copri.

