Washington (Usa), 3 mar. (LaPresse) – Gli Stati Uniti annunciano un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 400 milioni di dollari. Nel pacchetto, riferisce in una nota il segretario di Stato Antony Blinken, sono previste munizioni per i sistemi di difesa aerea Himars e Howitzer e munizioni per i mezzi da combattimento Bradley e altro equipaggiamento.

