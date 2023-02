Madrid (Spagna), 27 feb. (LaPresse) – La Russia “non vede al momento alcun prerequisito per risolvere la situazione intorno all’Ucraina in una direzione pacifica, il che rende necessaria la prosecuzione di un’operazione militare speciale”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un briefing con i giornalisti, secondo quanto riporta la Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata