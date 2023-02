Torino, 25 feb. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha respinto il piano di pace proposto dalla Cina per la guerra in Ucraina. “Se Putin lo applaude, come può essere buono?”, ha detto Biden in un’intervista con ABC News, “non ho visto nulla nel piano che indichi che ci sia qualcosa che sarebbe vantaggioso per chiunque non sia la Russia”. “L’idea che la Cina negozierà l’esito di una guerra totalmente ingiusta per l’Ucraina non è razionale”, ha rimarcato il presidente Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata