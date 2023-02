Washington (Usa), 25 feb. (LaPresse) – Non ci sono prove “finora” che la Cina stia sostenendo militarmente la Russia in Ucraina. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, aggiungendo di aver parlato in estate con il leader cinese Xi Jinping della questione e delle conseguenze economiche: “Gli ho detto ‘Guarda, non è una minaccia. È

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata