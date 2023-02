Washington (Usa), 25 feb. (LaPresse) – Nonostante i ripetuti appelli pubblici del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha escluso “per ora” l’invio di jet da combattimento. L’Ucraina “non ha bisogno degli F-16 adesso”, ha dichiarato Biden in un’intervista ad Abc News. Alla domanda se questo significasse “mai”, il presidente Usa ha risposto che non c’è modo di sapere esattamente cosa avrebbe richiesto la difesa ucraina in futuro, ma che “non c’è alcuna base su cui ci sia una logica, secondo i nostri militari ora, per fornire F-16. Lo escludo, per ora”.

