New York (Usa), 22 feb. (LaPresse) – “L’Italia è fiera co-sponsor e forte sostenitrice di questa bozza di Risoluzione. Chiedo a tutti gli Stati membri di sostenere una pace giusta votando ‘Sì’ a questa risoluzione”. E’ quanto dirà il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al termine del suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu in corso a New York, secondo le anticipazioni fornite dalla Farnesina.

