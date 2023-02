Roma, 7 feb. (LaPresse) – Ventitre anni di carcere. È la condanna della Corte d’Assise di Roma per Rassoul Bissoultanov, il cittadino ceceno accusato di aver ucciso Niccolò Ciatti la notte tra l’11 e il 12 agosto del 2017, dopo un violento pestaggio in una discoteca a Lloret de Mar, Girona, in Spagna.

