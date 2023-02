Bruxelles, 6 feb. (LaPresse) – Giovedì il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, potrebbe fare visita a Bruxelles. Fonti del Parlamento Ue non confermano ma nemmeno smentiscono, lasciando aperta la possibilità. In caso verrebbe convocata una plenaria straordinaria del Parlamento europeo, riferisce una fonte dell’Eurocamera. Anche dal Consiglio europeo una fonte qualificata conferma che “c’è un invito aperto al presidente Zelensky a visitare Bruxelles”. Giovedì ci sarà anche il Consiglio europeo con i capi di Stato e di governo, a cui potrebbe prendere parte il presidente ucraino come ospite speciale. Venerdì scorso, rispondendo a chi gli chiedeva perché non avesse ancora visitato Bruxelles ma si fosse recato a Washington, Zelensky aveva detto che avrebbe voluto, ma che c’erano problemi di sicurezza.

