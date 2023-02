Bruxelles, 6 feb. (LaPresse) – “Incoraggiamo vivamente gli Stati membri a presentare rapidamente le varie modifiche al loro Pnrr in un unico emendamento, piuttosto che adottare un approccio frammentario. In questo modo, riduciamo il tempo dedicato ai processi e velocizziamo l’effettiva implementazione”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, nel Dialogo sullo strumento per la ripresa e la resilienza alla commissione Affari economici del Parlamento europeo.

