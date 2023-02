Milano, 5 feb. (LaPresse) – “La criminalizzazione dell’omosessualità è un problema da non lasciar passare. Più o meno, cinquanta Paesi, in un modo o in un altro, portano a questa criminalizzazione – mi dicono di più, ma diciamo almeno cinquanta – e anche alcuni di questi – credo siano dieci, hanno la pena di morte (per gli omosessuali n.d.r.) – questo non è giusto, le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio, Dio gli vuole bene, Dio li accompagna. È vero che alcuni sono in questo stato per diverse situazioni non volute, ma condannare una persona così è peccato, criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia”. Così Papa Francesco parlando ai giornalisti sul volo di rientro dal Sud Sudan.

