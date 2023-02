Milano, 5 feb. (LaPresse)- “I segnali di contenimento della dinamica inflazionistica registrati negli ultimi mesi dell’anno passato si sono confermati in gennaio: dal picco del 10,6 per cento toccato in ottobre, l’inflazione è scesa, secondo stime preliminari, all’8,5, anche se la componente di fondo (al netto, cioè, dei beni energetici e alimentari) si è consolidata, al 5,2 per cento, per il consueto ritardo nella trasmissione della dinamica dei prezzi dell’energia”.

