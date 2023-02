Roma, 4 feb. (LaPresse) – “Ho preso l’impegno di rispondere e lo faccio ora, segnalando che la ragione per la quale non sono intervenuta finora è che ho tentato di non alimentare una polemica che considero, per tutti, controproducente”. Così la premier Giorgia Meloni nella lettera pubblicata sul sito del ‘Corriere della Sera’ in relazione al caso che ha visto coinvolti il deputato di Fdi Giovanni Donzelli e il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. “Della vicenda – ricorda – mi è stato chiesto ieri, quando durante una conferenza stampa con il Cancelliere Scholz a Berlino, e di fronte ai media internazionali, giornalisti italiani mi hanno interrogato su questo, evidentemente meno interessati alla trattativa che stavo conducendo nell’interesse italiano in vista del prossimo Consiglio Europeo straordinario”. “A monte: sicuramente i toni si sono alzati troppo, e invito tutti, a partire dagli esponenti di Fratelli d’Italia, a riportarli al livello di un confronto franco ma rispettoso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata