Roma, 4 feb. (LaPresse) – Sulla vicenda legata all’anarchico Alfredo Cospito “io credo che il punto sia un altro. Mentre maggioranza e opposizione si accapigliano sul caso, attorno a noi il clima si sta pericolosamente e velocemente surriscaldando. E non risparmia nessuno, come dimostrano i manifesti comparsi ieri all’università La Sapienza di Roma, che definiscono ‘assassini’ il Presidente della Repubblica e i membri di diversi governi, senza distinzione di colore politico”. Così la premier Giorgia Meloni nella lettera pubblicata sul sito del ‘Corriere della Sera’ in relazione al caso che ha visto coinvolti il deputato di Fdi Giovanni Donzelli e il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. “Mentre si continua a pensare che questa questione possa essere utilizzata per attaccare il governo o l’opposizione – spiega – ieri è stato necessario assegnare la scorta all’onorevole Donzelli e ai Sottosegretari Delmastro e Ostellari, e ovunque compaiono minacce alle istituzioni italiane, qui in patria e all’estero”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata