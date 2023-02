Roma, 4 feb. (LaPresse) – “È chiaro che non ci troviamo davanti a una delle tante polemiche che agitano il mondo politico, ma a una situazione dai contorni decisamente inquietanti che rischia di avere conseguenze gravi. A uno scenario che richiede prudenza e cautela ma che deve vedere compatto lo Stato, in tutte le sue articolazioni e componenti, a difesa della legalità”. Così la premier Giorgia Meloni nella lettera pubblicata sul sito del ‘Corriere della Sera’ in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito che ha visto coinvolti il deputato di Fdi Giovanni Donzelli e il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. “È un appello che rivolgo a tutti, politici, giornalisti, opinionisti. Perché non ci si debba domani guardare indietro e scoprire che, non comprendendo la gravità di quello che stava accadendo, abbiamo finito per essere tutti responsabili di un’escalation che può portarci ovunque”, conclude la presidente del Consiglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata