Milano, 1 Feb. (LaPresse) – È evaso dagli arresti domiciliari la notte del 30 gennaio il killer di ‘ndrangheta Massimiliano Sestito, 50 anni, condannato a 30 anni per l’omicidio del carabiniere Renato Lio nel 1991. Si trovava ai domiciliari a Pero, nel Milanese, in casa del padre dopo essere uscito il 12 gennaio dal carcere di Terni. Ha manomesso il braccialetto elettronico e si è dato alla fuga. I carabinieri se ne sono accorti durante un normale giro di controllo. Il padre di Sestito non ha fornito alcuna versione.

