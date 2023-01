Milano, 31 gen. (LaPresse) – “Non siamo condizionati e non ci faremo assolutamente condizionare dalle vicende messe in atto in relazione alla vicenda di Cospito”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.

