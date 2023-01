Roma, 31 gen. (LaPresse) – “Invito tutti i gruppi parlamentari, alla luce dell’importanza e della condivisione politica che caratterizza sia la proposta di legge colta all’istituzione della commissione antimafia, sia del provveimento per la commissione d’inchiesta sui rifiuti nonché la mozione sulle malattie oncologiche, a voler convenire sul riprendere un ordinato esame di tali provvedimenti sui quali non mi sembra ci siano divergenze di carattere politico”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana intervenendo in aula per ‘risolvere’ il braccio di ferro nato dopo le parole del deputato FdI Giovanni Donzelli.

