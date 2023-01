Milano, 30 gen. (LaPresse) – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’informativa di oggi sul caso Cospito in Consiglio dei ministri, “ha sottolineato la rete di supporto nei confronti del detenuto, manifestatasi in plurimi episodi di atti vandalici o incendiari e in manifestazioni di piazza, anche violente, rassicurando che gli accresciuti rischi per la sicurezza hanno determinato un innalzamento dell’attenzione e delle misure necessarie per fronteggiarli”. Lo riporta una nota di Palazzo Chigi al termine del Cdm.

