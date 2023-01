Roma, 27 gen. (LaPresse) – Per la Casa Bianca c’è “urgente necessità” che “entrambe le parti” contribuiscano a una de-escalation delle violenze e delle tensioni in Cisgiordania e si dice “profondamente preoccupata” della situazione. In un briefing riservato con la stampa, il capo della Comunicazione del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, ha espresso il “rammarico” degli Stati Uniti per la perdita di vite di “civili innocenti” e per il loro ferimento, nel recente raid Israeliano a Jenin. Kirby ha poi riferito i continui contatti intrattenuti negli ultimi giorni dall’Amministrazione con Israele e l’Autorità palestinese e ricordato il prossimo viaggio del segretario di Stato, Antony Blinken, nella regione.

