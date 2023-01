Kiev (Ucraina), 26 gen. (LaPresse) – “L’aggressione russa può e deve essere fermata solo con armi adeguate”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale, citato da Ukrinform. “Lo stato terrorista non capirà nient’altro. Solo le armi neutralizzano i terroristi. Armi sul campo di battaglia. Armi che proteggono il nostro cielo”, ha spiegato. “Nuove sanzioni contro la Russia, cioè armi politiche ed economiche. E dobbiamo lavorare ancora più attivamente per creare un tribunale per quanto riguarda i crimini russi contro l’Ucraina e per compensare tutte le perdite causate da questa guerra a scapito dei beni russi”, ha aggiunto.

