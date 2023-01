Arezzo, 26 gen. (LaPresse) – Una donna di 50 anni è stata trovata morta in un sentiero in un bosco a circa 5 chilometri da Badia Tedalda, in provincia di Arezzo. Secondo i primi accertamenti disposti dalla procura di Arezzo, la 50enne sarebbe morta per un arresto cardiaco provocato probabilmente dal freddo intenso. Nella zona di Badia Tedalda, infatti, nei giorni scorsi è caduta molta neve, isolando alcune frazioni, e le temperature sono scese al di sotto delle medie del periodo. Ancora da stabilire anche il momento della morte.

